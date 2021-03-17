Екатеринбург, 17 марта 2021, 08:47 — REGNUM В Екатеринбурге объявлен аукцион на поиск перевозчика на пять автобусных маршрутов. Информация размещена на портале госзакупок.
По данным Накануне.Ru, обслуживать подрядчику предстоит маршруты №40 (ныне — №11), №12, №042, №38 и №070. Начальная цена контракта определена на отметке 35 млн 877 тыс. 239,67 рублей.
Перевозчик должен будет иметь автобусы малого класса вместимостью до 16 мест и среднего до 39 мест, окрашенные зелёный цвет и оснащённые спутниковой навигацией. Приём заявок продлится до 8 апреля.