Уфа, , 09:12 — REGNUM Сотрудники прокуратуры в Башкирии намерены обжаловать приговор суда экс-полицейскому, которого осудили за вымогательство взяток. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде было установлено, что экс-сотрудник правоохранительных органов и его знакомый разработали план вымогательства денежных средств у граждан. Для этого они в мае 2018 года и феврале 2019 года приехали на автозаправки г. Уфы и установили, что водители-экспедиторы двух организаций похитили топливо, которое купили на средства фирм.

Фигуранты уголовного дела представились полицейскими и, сообщив о задержании граждан, потребовали от них передать взятки на общую сумму 150 тысяч рублей. Один из водителей передал обвиняемым сто тысяч рублей, поскольку опасался увольнения и возбуждения уголовного дела.

По данному факту было возбуждено уголовно дело. Полицейский был уволен со службы.

Суд приговорил подсудимых к наказанию в виде условного лишения свободы на три года и пять лет с испытательными сроками на этот же срок.

Отмечается, что гособвинитель не согласился с таким мягким наказанием, поэтому он намерен обжаловать данное решение суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе арестовали пятерых сотрудников ГИБДД, обвиняемых в коррупции.