Москва, , 08:47 — REGNUM Москвичей и гостей столицы главная выставка страны ВДНХ приглашает отметить Всемирный день поэзии. Праздник поэзии состоится 21 марта, сообщается на портале мэра столицы.

Для любителей поэзии подготовили музыкально-поэтический концерт, познавательную лекцию о влиянии европейской поэзии на русских авторов и чтение стихотворений Александра Пушкина в исполнении роботизированной копии поэта.

Праздничные мероприятия пройдут в центре славянской письменности «Слово», павильоны «Книги» и «Робостанция». Посетить большинство мероприятий можно будет бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, около 80% читателей предпочитают покупать детям книги советских поэтов. Это Корней Чуковский, Агния Барто, Самуил Маршак, Сергей Михалков и Григорий Остер.

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