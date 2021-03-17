Нальчик, , 08:46 — REGNUM В Кабардино-Балкарии началось формирование подразделения миротворцев. В его состав будут входить более 50 военнослужащих инженеров 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), сообщили 17 марта в пресс-службе округа.

Формирование отряда продлится до конца марта 2021 года, после чего военные инженеры пройдут соответствующую подготовку для ведения миротворческой деятельности. В их задачи будут входить обезвреживание неразорвавшихся снарядов и мин, прокладка дорог в труднопроходимых местах, доставка населению гуманитарных грузов.

Помимо этого, отряду инженерного подразделения миротворцев предстоит научиться восстановлению электро-, водо‑ и теплоснабжения социальных объектов и жилых домов. Все эти навыки предстоит отработать в ходе начавшихся учений.

В ходе учений используется около 20 единиц спецтехники, в том числе станции очистки воды, бронетранспортёры БТР-82А, тракторы, экскаваторы, автомобильные краны.