Тюмень, , 08:46 — REGNUM В Тюменской области восстановлению в 2021 году подлежит 7,8 тыс. гектаров леса. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Планируется создать искусственные насаждения на площади 3,9 тыс. га. Для этого будут использованы более 16 млн штук сеянцев хвойных пород из лесных питомников Тюменской области.

Отмечается, что сеянцы выращиваются в течение двух-трёх лет. Ежегодно для этих целей высевается около 1,5 тонн семян. Лесовосстановление в регионе проходит в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».