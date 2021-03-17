Саратов, , 09:00 — REGNUM В Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 17 марта, составляет 52 536 человек, за сутки выявлено 166 новых случаев заражения. Накануне заболели 165 человек. Выздоровели с начала пандемии 47 317 пациентов, или 90,1%, за сутки — 168 человек. Всего скончались 729 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день подтверждены 68 новых случаев, в Энгельсском районе — 21, Вольском — 18, Балашовском — 12, остальные — в других муниципалитетах области. У 96 пациентов выявлена пневмония.

ИА REGNUM ранее сообщало, к маю в России может появиться международный туризм по вакцинации. Открытие такого туризма возможно только при наличии достаточного количества вакцины от коронавируса. Иностранцы смогут прибывать в РФ, прививаться в транзитной зоне и уезжать обратно. Пересекать границу они не будут.

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