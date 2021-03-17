Нур-Султан, , 08:45 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Казахстана расследует случай реэкспорта немецкого картофеля из Казахстана в Россию, сообщили в пресс-службе казахстанского ведомства.

В министерстве отметили, что 16 марта получено письмо Россельхознадзора о попытке ввоза санкционной продукции с фитосанитарным сертификатом Актюбинской области.

В минсельхозе сообщили, что сертификат на 60 тонн картофеля оформлен в соответствии с нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Таможенного союза. Расследование инцидента продолжается.

Ранее Россельхознадзор обратился в комитет государственной инспекции минсельхоза Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на картофель, экспортируемый в Россию.

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