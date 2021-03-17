Москва, , 08:45 — REGNUM На южных рубежах Российской Федерации, включая полуостров Крым, развернута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

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По его словам, она «способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всём диапазоне высот и скоростей».

«На вооружении войск ПВО нашего объединения стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», — уточнил генерал армии.

Он подчеркнул, что Южный военный округ является приоритетным в плане оснащения современными образцами вооружения.

«Поэтому поступление на вооружение нашей армии ВВС и ПВО новейших комплексов ПВО С-500 и С-350 также может произойти в любой момент в рамках её дооснащения», — добавил Дворников.

При этом он отметил, что силы Южного военного округа и Черноморского флота обладают необходимыми современными средствами вооружения для обеспечения безопасности в южных регионах России, включая Крым.

«На сегодняшний день подразделения ПВО на территории Крыма вооружены современными ЗРС С-400 2016 и 2017 годов выпуска. Модернизации столь новых комплексов, конечно же, не требуется», — сказал генерал армии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года на боевое дежурство в Крыму заступил четвёртый комплекс С-400 «Триумф». Дивизион ЗРК был развёрнут близ границы с Украиной — в Джанкое. Ранее три таких комплекса были размещены в Евпатории, Феодосии и Севастополе.