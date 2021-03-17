Москва, 17 марта 2021, 08:45 — REGNUM На южных рубежах Российской Федерации, включая полуостров Крым, развернута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.
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По его словам, она «способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всём диапазоне высот и скоростей».
Он подчеркнул, что Южный военный округ является приоритетным в плане оснащения современными образцами вооружения.
При этом он отметил, что силы Южного военного округа и Черноморского флота обладают необходимыми современными средствами вооружения для обеспечения безопасности в южных регионах России, включая Крым.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года на боевое дежурство в Крыму заступил четвёртый комплекс С-400 «Триумф». Дивизион ЗРК был развёрнут близ границы с Украиной — в Джанкое. Ранее три таких комплекса были размещены в Евпатории, Феодосии и Севастополе.