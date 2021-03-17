Улан-Удэ, , 08:45 — REGNUM Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института коневодства изучают геном бурятской лошади. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики, учёные взяли более 30 образцов для установления чистопородности животных.

Образцы будут направлены на анализ ДНК в лабораторию института. По словам директора ВНИИ коневодства Александра Зайцева, сотрудники республиканской племенной службы активно участвуют в разработки оценки промеров и экстерьера бурятской лошади и сборе генетического материала.

Руководитель службы Далай Галсанов подчеркнул, что местные лошади превосходят по выносливости лошадей других пород.

«При малозатратном круглогодичном пастбищном содержании эта лошадь незаменима, она обладает высокой выживаемостью в дикой природе, способна преодолевать большие расстояния, зимой из-под снега добывает себе корм, обладает хорошей мясной продуктивностью», — отметил он.