Чебоксары, , 08:45 — REGNUM Причиной нарушений на ряде избирательных участках в Чувашии, которые привели к возбуждению пяти уголовных дел по фактам фальсификации, стало отсутствие «нормального контроля». Об этом заявил глава ЦИК Чувашии Александр Цветков, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики по итогам встречи с политическими партиями.

Руководитель избиркома заверяет, что в ведомстве «внимательно все эти вопросы» изучили и выясняют причины произошедшего.

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«Все эти пять случаев объединяет одно-единственное важное упущение — не было нормального контроля на этих участках. Там, где контроль был, никаких нарушений нет», — заявил Александр Цветков.

Напомним, в сентябре 2020 года в Чувашии прошли выборы главы республики и выборы в органы местного самоуправления. По итогам выборов было возбуждено пять уголовных дел по фактам фальсификации избирательных документов: в Ибресинском, Урмарском, Батыревском и Марпосадском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, первое решение суд вынес в марте 2021 года, назначив заместителю председателя Ибресинской территориальной избирательной комиссии 100 тыс. рублей штрафа.

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