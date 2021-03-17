Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

17 марта Овечкин забил гол в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Эта шайба стала для него 718-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обогнал знаменитого канадца Фила Эспозито, у которого 717 заброшенных шайб в карьере.

На сегодняшний день рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894). Далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс» со счётом 3:1.

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