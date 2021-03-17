Пермь, , 08:43 — REGNUM В Пермском крае 17 марта состоится траурная церемония по захоронению останков Федора Ефимовича Радостева, уроженца деревни Вежайка. Боец погиб 80 лет назад на Украине. Останки нашли поисковики из украинского историко-патриотического объединения «Пошук» в Житомирской области, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Имя солдата установили благодаря вкладышу в медальоне. Федор Радостев в октябре 1940 года в 20-летнем возрасте ушел в армию. С апреля 1942 года боец значится пропавшим без вести. Семью он завести не успел, прямых потомков у не имеет. Останки приняла внучатая племянница Федора Радостева.

Бойца похоронят на кладбище Верх-Иньвенского сельского поселения Кудымкарского муниципального округа, рядом с родственниками.