Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Работа по выстраиванию отношений между Россией и Турцией является очень сложной, однако при этом дающей свои результаты. Об этом 17 марта заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью казахскому агентству Tengrinews.

«Если говорить об отношениях с Турцией, у нас идет очень непростая, очень сложная, но очень результативная работа. Совместная работа», — сказал он.

Также глава Минобороны РФ добавил, что такая работа является сложной ввиду того, что Турция является членом НАТО, однако, по его мнению, данный опыт, когда «одна страна в НАТО, другая страна не член НАТО», является уникальным.

При этом Шойгу подчеркнул, что у России и Турции получилось найти компромиссы там, где это казалось невозможным.

«Например, Идлибская зона деэскалации. Вообще, создание в свое время зон деэскалации в Сирии, на наш взгляд, это новая страница и новый механизм разрешения такого рода конфликтов. Создать зоны деэскалации для того, чтобы люди начали говорить между собой, чтобы действительно произошло своего рода разделение. Вот одни готовы жить вот так, а другие не готовы так жить, поэтому появляются эти зоны», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что между Россией и Казахстаном существуют давно сложившиеся братские отношения и у стран нет поводов что-либо делить между собой.