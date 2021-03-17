Москва, , 08:42 — REGNUM Министерство обороны России тревожит перемещение больших групп террористов в Афганистан и другие страны, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Что нас тревожит? И не только нас, весь регион. Происходят перемещения больших групп террористов в разные страны, в том числе и в Афганистан», — сказал Шойгу в интервью агентству Tengrinews.

По его словам, там уже появилась террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещено в РФ). Россия наблюдает «прибытие тех, кто, во-первых, уехал из Афганистана в Сирию, и плюс к ним добавляются те, кто из Сирии приехал уже в другую страну».

Шойгу также добавил, что серьезной проблемой Афганистана является наркотрафик и производство наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и специальный представитель Пакистана по афганским делам Мохаммад Садик на встрече выразили обеспокоенность касательно присутствия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в Афганистане. Во время встречи в Тегеране обе стороны охарактеризовали эту группировку как угрозу региональному миру и безопасности.

Читайте также: При нападении боевиков на автобус в Афганистане погибли два человека