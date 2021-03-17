Брюссель, , 08:40 — REGNUM Разработанный руководством ЕС план, в рамках которого вакцинированные граждане смогут вновь выезжать за пределы своих стран, откроет путь для применения на территории блока созданных в России и КНР вакцин, сообщает 16 марта европейская версия издания Politico.

Так, из проекта предложения Европейской комиссии, с которым ознакомилось издание, следует, что если страны ЕС снимут для прошедших вакцинацию людей ограничения на зарубежные поездки — такие как необходимость сдавать тесты на коронавирус или отправлять на карантин, — таким государствам придется признать сертификаты вакцинации других стран «на тех же условиях».

Такое обязательство распространяется только на вакцины от COVID-19, одобренные ЕС: российские вакцины «Спутник V» и китайский Sinopharm не будут рассматриваться, несмотря на то, что некоторые страны ЕС, такие как Венгрия, их используют. Тем не менее, в проекте подчеркивается, что страны ЕС могут по своему усмотрению считать вакцинацию российской и китайской вакциной достаточной мерой для снятия с привитых ими приезжающих в ЕС.

«Это не должно помешать государствам-членам принять решение о принятии сертификатов о вакцинации, выданных для других вакцин COVID-19», — говорится в нем.

По информации Politico, с подобным предложением комиссия должны выступить уже 17 марта. В издании отметили, что такой документ демонстрируют всю сложность ситуации, в которой оказались официальные лица ЕС. Руководству Евросоюза необходимо одновременном сочетать различные режимы вакцинации, снять ограничения для возобновления нормальной работы экономики, а также найти баланс между предостережениями о том, что созданные в России и КНР препараты не должны получить такого же статуса, как и одобренные в блоке препараты, и необходимостью привить своих граждан как можно скорее.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на официальные и дипломатические источники в ЕС сообщило о том, что внутри блока ведутся разговоры о том, чтобы договориться о поставках российского препарата.

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