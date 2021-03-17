Брюссель, , 08:40 — REGNUM Европарламентарий от Бельгии Филип Де Ман направил запрос об ущербе от антироссийских санкций в адрес Совета Европейского союза. Об этом сообщает 17 марта RT.

В запросе депутата, входящего в группу «Идентичность и демократия», говорится, что ряд ограничительных мер и экономических санкций против России действуют с 2014 года. Недавно Совет ЕС продлил их до конца текущего года.

Парламентария интересует оценка советом того ущерба, который понесли страны Евросоюза из-за введения ограничений. Просчитал ли Совет ЕС экономические последствия введённых санкций, спросил он.

Филип Де Ман «Во что обходятся эти санкции членам Евросоюза?»

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Россия ввела ответные санкции против ограничений, наложенных рядом западных стран из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия к 2019 году недополучила из-за санкций около $50 млрд, но Евросоюз при этом недосчитался $240 млрд.

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