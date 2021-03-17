Тбилиси, , 08:40 — REGNUM На территории большей части Грузии утром 17 марта из-за аварии было прекращено электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба АО «Государственная электросистема Грузии».

«В связи отключением 400-киловаттной линии электропередач «Месхети», связывающей энергосистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, в результате чего электроснабжение было отключено в большей части страны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе АО «Государственная электросистема Грузии» отметили, что идут работы по восстановлению электроснабжения.

По данным агентства «Новости-Грузия», электричества нет в части районов Тбилиси и ещё ряде городов. В столичной энергораспределительной компании «Теласи» журналистам сообщили, что произошёл системный сбой.