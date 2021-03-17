Чита, , 08:36 — REGNUM В Забайкалье на горячее питание школьникам региона направлено 71,6 миллиона рублей. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает региональное министерство образования и науки.

«Во все муниципалитеты Забайкальского края на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы направлено 71,6 миллиона рублей, из которых более 4 миллионов — средства краевого бюджета», — пояснила исполняющая обязанности министра образования и науки края Наталия Шибанова.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечения бесплатным школьным питанием учащихся младших классов принадлежит президенту России Владимиру Путину. В 2021 году на организацию бесплатного горячего питания почти 63 тысяч школьников начальных классов Забайкалья потратят более 906 миллионов рублей.

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