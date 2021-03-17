Москва, , 08:38 — REGNUM Специалисты инженерного подразделения российского миротворческого контингента за прошедшие сутки уничтожили около 120 различных взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Нагорного Карабаха. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение мин, артиллерийских снарядов различных калибров и других опасных предметов проводилось на специальном полигоне Баллыджа «методом подрыва с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ».

В сообщении Минобороны отмечается, что к работам по утилизации обнаруженных боеприпасов ежедневно привлекается около десяти военнослужащих российского миротворческого контингента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе обеспечил доставку более 130 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в результате конфликта в ноябре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские миротворцы обеспечили доставку гуманитарных грузов в Карабахе