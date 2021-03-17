Москва, , 08:35 — REGNUM В Москве открывается новое необычное место для регистрации брака. Впервые можно будет поженится на канатной дороге на Воробьевых горах, сообщается на портале мэра столицы.

Первая церемония бракосочетания в воздухе состоится 8 мая в православный праздник Красная горка. Заявление можно подать с 17 марта в любой столичный отдел ЗАГС.

С фуникулера для молодожёнов и гостей откроется красивые виды на достопримечательности Москвы «Лужники», деловой центр «Москва-Сити», МГУ и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве появилось ещё два новых оригинальных места для проведения церемонии бракосочетания.

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