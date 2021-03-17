Ставрополь, , 08:34 — REGNUM В Ставропольском крае вновь продлили режим самоизоляции для пожилых граждан, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Лица в возрасте старше 65 лет будут оставаться дома до 31 марта 2021 года. Указ об этом подписал губернатор края Владимир Владимиров.

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Документ позволяет не работать тем пенсионерам, которые до сих пор трудоустроены, если, э по мнению работодателя, их присутствие на работе не вызвано производственной необходимостью. При этом пожилые работники будут получать пособия по листу нетрудоспособности.

Напомним, режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше был введен в Ставропольском крае в марте 2020 года. С тех пор он неоднократно продлевался. Снять ограничения для этой категории людей пока не представляется возможным, так как число «активных» больных в крае все еще остается на высоком уровне.

По данным губернатора Ставрополья на 17 марта, за прошедшие сутки было выявлено еще 117 граждан с подтвержденным коронавирусом.