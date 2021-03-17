Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Власти США одобрили продажу Тайваню ключевых технологических компонентов для строительства субмарин. Об этом 17 марта сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на оборонное ведомство острова.

По информации журналистов издания, Вашингтон принял решение поставить цифровые гидролокаторные системы, интегрированные системы боевого управления и перископы для подлодок.

При этом издание не уточняет суммы данных контрактов и сроки таких поставок. В то же время, Тайвань не может самостоятельно производить данное оборудование и должен полагаться в этом вопросе на США.

Отметим, программа строительства собственных субмарин была инициирована правительством Тайваня в 2016 году и начата в ноябре минувшего года. Согласно ей, планируется создать восемь подводных лодок, первая из них, стоимость которой составляет $1,7 млрд, должна быть представлена в 2024 году.