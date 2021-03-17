Хабаровск, , 08:33 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что созданная единая дальневосточная авиакомпания в течение месяца должна начать работать.

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«Аврора» уже распределила по 5% акций среди всех субъектов Дальнего Востока. Идёт процесс создания холдинга.

«Мы не можем себе позволить месяцами заниматься только бумажной работой. Еще раз говорю, что в течение месяца нам надо запускаться», — цитирует Трутнева ТАСС.

Помимо времени, новой авиакомпании нужны деньги. В частности, на текущую операционную деятельность необходима субсидия в размере 3,5 млрд рублей. Как рассказал Трутнев, данная проблема доведена до председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Сказать честно, я думаю, что деньги в таком объёме для субсидирования начала работы компании мы найдём», — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке на базе «дочки» «Аэрофлота» — «Авроры» — создана единая региональная авиакомпания, которая будет осуществлять перевозки по 535 социально значимым маршрутам: 100 маршрутов межрегиональные и 435 — местного значения.