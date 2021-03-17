Лондон, , 08:32 — REGNUM Ядерные силы Великобритании будут увеличены для упреждения действий со стороны потенциальных противников. Об этом говорится в опубликованной 16 марта стратегии оборонной и внешней политики королевства на следующие 30 лет.

В документе отмечается, что британский флот сохранит четыре подлодки класса Vanguard с ракетами Trident, имеющими термоядерные боеголовки. Один из подводных кораблей будет осуществлять боевое дежурство в море.

Количество боеголовок, которые находятся в распоряжении вооруженных сил Великобритании, вырастит до 260. При этом, как подчеркивается в стратегии, ранее власти королевства намеревались оставить к середине 2020-х годов меньше 180 боеголовок.

Как сообщило ИА REGNUM, к 2030 году Великобритания планирует получить собственный космический потенциал для отслеживания, обороны и отстаивания своих интересов в космосе. Для этого в королевстве создадут соответствующее командование и построят космодром в Шотландии.

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