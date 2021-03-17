Чита, , 08:30 — REGNUM За январь-февраль 2021 года работодатели Забайкалья согласовали с Минпромторгом России кандидатуры более 400 граждан Китая, Украины, Узбекистана, отметила начальник отдела промышленной политики Минэкономразвития Забайкалья Валентина Белоногова. Её слова сегодня, 17 марта, цитирует пресс-служба правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Напомним, условия въезда в Россию рабочих из других стран изменились в 2020 году из-за пандемии. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации №635-р, высококвалифицированные специалисты, включенные в особые перечни, могут попасть в Россию, получив приглашение от работодателя и собрав нужный пакет документов.

«Минувший год отличился тем, что из-за пандемии резко сократился поток иностранной рабочей силы. В 2020 году по вопросу въезда таких сотрудников в министерство обратилось 21 предприятие. В регион приехали 340 специалистов», — отметила Валентина Белоногова.

По её словам, мностранные рабочие будут трудиться 29 золотодобывающих и строительных предприятий Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит рабочей силы повлиял на срыв графика строительства жилья для пострадавших от мощнейшего наводнения жителей соседнего Приангарья. Тем обсуждают вопрос о привлечении к сезонным работам осуждённых

Читайте также: В Приангарье дефицит рабочей силы хотят восполнить осуждёнными