Пермь, , 08:30 — REGNUM В визит-центре Лёвшинского участкового лесничества Перми открылась выставка «Экокуклы», на ней представлены уникальные экспонаты, сообщает пресс-служба городской администрации.

Все куклы сделаны из природных материалов, а создателем является почётный эколог Кирова Нелли Касимова. В Пермь она переехала год назад.

В визит-центре можно увидеть более 30 уникальных кукол, среди которых нет одинаковых. Материалом для кукол стало мочало — часть коры молодой липы. Ранее куклы демонстрировались в Болгарии, Турции, Канаде, Москве, Санкт — Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.

Нелли Касимова — автор методической литературы по технологии изготовления народных кукол. Она проводит мастер-классы, где в ход идет кудель, мочало, шишки, кора берёзы, пробки, дерево.