Москва, , 08:30 — REGNUM Шесть рекомендаций по снижению расхода топлива в автомобилях дали эксперты «СберАвто», сообщает 17 марта РИА Новости.

Так, водителям следует прежде всего обращать внимание на скорость движения, поскольку меньше всего топливо расходуется при скоростях 60 км/ч при движении в городе и 90 км/ч — при движении на трассе.

Кроме того, эксперты советуют заранее планировать маршрут и время поездки для соблюдения скоростного режима. Стоит избегать пробок и даже сделать небольшой крюк для этого, чтобы снизить расход бензина.

Также эксперты советуют вовремя проходить техническое обслуживание автомобиля. При этом нужно обращать внимание на состояние мотора, трансмиссии и ходовой части. Например, засоренный воздушный фильтр может увеличить расход топлива до 20%.

К возрастанию расхода топлива может привести его низкое качество, поэтому эксперты советуют переходить на газомоторное топливо.

Для снижения расхода бензина необходимо следить за тем, чтобы не перегружать автомобиль. Кроме того, не стоит часто включать кондиционер.

Ранее эксперт рассказал о безопасном вождении в период оттепели. Так, основную опасность для водителей в оттепель представляет лед на дне луж. Из-за этого стоит избегать частой смены полосы движения.

Читайте также: Эксперт рассказал, как «расконсервировать» машину после зимы