Хабаровск, , 08:40 — REGNUM В рамках рабочей поездки в Хабаровский край полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил краевой дворец единоборств «Самбо», проверил реализацию инвестиционных проектов в индустриальном парке «Авангард» ТОР «Хабаровск», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Дворец единоборств «Самбо» площадью 5 тыс. кв. метров построили в конце 2020 года. Общий объём финансирования составил 897,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета по линии «Единой субсидии» было выделено 435,7 млн рублей.

В здании есть универсальный зал, специализированный снарядный зал для единоборств, тренажерный зал, зал восточных единоборств, зал борьбы. В каждом зале предусмотрены помещения для инвентаря, раздевалки с душевыми, тренерские, восстановительный комплекс, медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал, столовая. Краевой дворец может стать базой для подготовки сборных команд России по единоборствам к международным соревнованиям, проходящим в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Я рад, что такой комплекс возник. В Хабаровске много замечательных бойцов, со многими из них я знаком лично, хорошо знаю их уровень. Здорово, что дети будут заниматься самыми разными видами спортивных единоборств: и борьбой, и боксом, и каратэ, и дзюдо. Очень надеюсь, что в ближайшее время ребята смогут приходить сюда на занятия. Уверен в том, что это приумножит и спортивную славу Хабаровского края, и спортивную славу России. По своей общественной работе, как сопредседатель Российского союза боевых искусств, я вынесу вопрос о проведении здесь крупных турниров по спортивных единоборствам», — сказал Юрий Трутнев.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пояснил, что дворец начнёт работать в мае.

В индустриальном парке «Авангард» в ТОР «Хабаровск» 15 резидентов уже вложили в свои проекты более 2,8 млрд рублей и создали 527 рабочих мест. Реализованы 12 проектов, среди которых тепличный и логистический комплексы, контейнерный терминал, компании, выпускающие востребованную промышленную продукцию, и другие.

Благодаря режиму ТОР был построен автоматизированный складской комплекс класса А с холодильными мощностями. Его площадь составила более 30 тыс. кв. метров. В проект предприятия «Логистерра», «СВ» и «Хладокомбинат Хабаровский» инвестировали более 1 млрд рублей.

Трутнев акцентировал, что властям Хабаровского края необходимо активизировать работы по социально-экономическому развитию региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев 16 марта провёл совещание по вопросу выполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.