Москва, , 08:26 — REGNUM Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести для учеников старших классов курс «Основы взрослой жизни». Об этом 17 марта сообщает RT.

По словам Маркс, проведённый институтом опрос показал, что 76% учащихся средней и старшей школы из регионов страны недовольны качеством базовой школьной программы.

Отмечается, что многие опрошенные выразили мнение, что она «оторвана от жизни» или «несовременна». Ученики старших классов заявили о необходимости получения знаний из сферы психологии, финансовой грамотности и полового воспитания.

В связи с этим Маркс предложила Кравцову рассмотреть возможность введения курса «Основы взрослой жизни». В рамках этого курса предполагается обучать школьников в том числе финансовой грамотности, основам психологии, межличностных взаимоотношений и правильного питания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что почти треть российских школьников не осваивает требуемый объем школьной программы.

Голикова напомнила о разработанном Минпросвещения в минувшем году проекте «500+», целью которого является оказание поддержки школам с низкими образовательными результатами.

По её словам, на сегодняшний день в рамках этого проекта обеспечена организационная и методическая поддержка по кадровым и содержательным вопросам 250 школам из 24 российских регионов. Речь идёт в том числе о привлечении высококвалифицированных педагогов и успешных студентов старших курсов педагогических вузов

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