Нур-Султан, , 08:28 — REGNUM Между Россией и Казахстаном существуют давно сложившиеся братские отношения и у стран нет поводов что-либо делить между собой. Об этом 17 марта заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью агентству Tengrinews.

«У нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году. И более того, у нас был подписан договор о границе, он, по-моему, в 2005 году был подписан», — сказал он.

Также, комментируя слова интервьюера о то, что имеют место попытки рассорить две страны, глава Минобороны РФ подчеркнул, что отношения России и Казахстана являются прекрасными и в них не надо вмешиваться.

«И вообще все, что касается вмешательства, особенно когда два друга начинают спорить о чем-то, появляется кто-то третий, которого они знать не знали и в своей дружбе не учитывали никогда», — отметил Шойгу и напомнил о том, с чего начался кризис на Украине и о вмешательстве в те события США.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта новый грузовой железнодорожный маршрут, связывающий Гуанси-Чжуанский автономный район на юге Китая и Казахстан, был запущен в эксплуатацию.