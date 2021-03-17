Москва, , 08:25 — REGNUM Россельхознадзор попросил министерство сельского хозяйства Казахстана приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на ввозимый в Россию картофель, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Соответствующий запрос направлен в комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе минсельхоза Казахстана. Просьба связана с частыми нарушениями при поставках продукции в Россию.

В надзорном ведомстве добавили, что поставки можно будет возобновить после приведение казахстанской системы фитосанитарной сертификации к международным стандартам.

Напомним, 3 марта в Оренбургской области выявили транспортные средства, которые перевозили немецкий картофель под видом продукции из Казахстана.

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