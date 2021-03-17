Черкесск, , 08:23 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прошли выборы муфтия республики. На должность председателя духовного управления мусульман вновь избран Исмаил Бердиев. За его кандидатуру все делегаты X съезда мусульман Карачаево-Черкесии проголосовали единогласно.

Исмаил Бердиев будет руководить муфтиятом в течение пяти лет. Напомним, он избирается на должность муфтия республики с 1991 года — уже в седьмой раз.

Духовному лидеру мусульман Карачаево-Черкесии 67 лет. Он получил образование в медресе «Мири Араб» в Узбекистане, Ташкентском исламском институте, в университете «Аль-Азхар» в Египте. С 2003 года Исмаил Бердиев возглавляет Координационный центр мусульман Северного Кавказа.