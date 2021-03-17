Бали, Индонезия, , 08:23 — REGNUM Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что президент предсказал, что туризм на Бали может возродиться в середине 2021 года.

«Президент сказал, что если цифры по COVID-19 можно будет контролировать, если сообщество будет проводить тесты, отслеживать свое состояние здоровья, прививаться, то в период с июня по июль мы возродимся», — отметил Сандиага Уно во время визита на Бали.

По словам министра, с уменьшением числа случаев COVID-19 может начаться подготовка к возобновлению туризма на Бали, особенно для иностранных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии выступил за то, чтобы выдавать иностранным туристам долгосрочные визы.

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