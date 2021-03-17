Москва, , 08:22 — REGNUM С сегодняшнего дня, 17 марта, Федеральная налоговая служба может запрашивать у банков копии паспортов клиентов, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печати, документы о представителях клиентов и другие документы. Такое право налоговикам даёт вступивший в силу закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 17 февраля и разрешающий расширенный доступ к банковской тайне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно документу, все эти сведения налоговые органы будут получать в течение трех дней после запроса в финансовую организацию. Причём запрашивать эту информацию ФНС сможет вне камеральных проверок.

Также банки будут обязаны предоставлять налоговикам информацию о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях.

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Напомним, с инициативой расширить для налоговиков доступ к банковской тайне российских граждан осенью 2020 года выступил Минфин РФ. Пояснялось, что власти пошли на это для повышения контроля за денежными потоками граждан и предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ФНС утверждает, что новый закон не затронет добросовестных плательщиков. В службе подчеркнули, что изменения не означают получение непосредственного допуска к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц.