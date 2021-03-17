Тбилиси, , 08:27 — REGNUM В Грузии, по данным на 16 марта, на вакцинацию от COVID-19 записались 4456 медицинских работников, что составляет около 8% от общего числа медиков, которых планируется привить в первую очередь. Об этом сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Согласно плану вакцинации, в Грузии в рамках первого этапа должны привить 54 тыс. медиков, которые контактируют с носителями коронавируса, но не болели COVID-19. За два первых дня вакцинации в стране с 15 марта сделали 1143 прививки.

«Мы поговорили с врачами о настроении медперсонала. Врачи выражают готовность принять участие в процессе вакцинации», — процитировали в пресс-службе главу минздрава страны Екатерину Тикарадзе.

Напомним, в Грузию пока привезли только одну партию вакцины от COVID-19 — 43 200 доз препарата, произведенного компанией AstraZeneca. Применение этого препарата приостановлено в ряде стран Европы, так как у некоторых принявших его пациентов были зарегистрированы случаи тромбоза.

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