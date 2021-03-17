Курган, , 08:22 — REGNUM Правительство Курганской области объявило тендер на кредит свыше 1,1 млрд рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Регион собирается взять взаймы у банка сроком на два года для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Кредитом правительство Зауралья намеревается воспользоваться с 28 июня по 31 декабря 2021 года.

По данным финансового управления, на 1 марта 2021 года размер госдолга Курганской области за год не изменился и составляет 16,5 млрд рублей. В Бюджете региона на 2021 год запланированы доходы в сумме 52,6 млрд рублей, расходы — 57,6 млрд, дефицит — 4,9 млрд рублей.

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