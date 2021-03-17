Токио, , 08:26 — REGNUM Японии могут предложить поучаствовать в работе так называемой «Крымской платформы». Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время первого визита в Японию, сообщила 16 марта пресс-служба министерства обороны Украины.

В пресс-службе отметили, что Таран выразил надежду на развитие двустороннего украинско-японского оборонного сотрудничества.

Кроме того, украинский министр поблагодарил Японию за оказание помощи военно-медицинским учреждениям Украины. С 2016 по 2021 год общий размер этой помощи составил более $3 млн.

Напомним, «Крымская платформа» — это площадка, на которой Украина планирует обсуждать «возвращение» Крыма. Власти страны пытаются собрать на первом саммите «крымской платформы» как можно больше иностранных представителей, запланировав проведение этого мероприятия параллельно с празднованием Дня независимости Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Швеции Стефана Левена на саммит «Крымской платформы», а также на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

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Напомним, в 2014 году по итогам референдума Крым вошёл в состав России. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, уничтоживший законную власть на Украине.