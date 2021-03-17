Новосибирск, , 08:21 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил перед районными администрациями и управляющими компаниями задачу — вывезти снег с участков, подверженных подтоплению, до наступления положительных температур. Об этом сообщает администрация города.

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«В Новосибирске разработан план противопаводковых мероприятий, и мы следим за его исполнением. По итогам объезда у нас есть замечания: надо прибавлять темп, ускорять работу — в выходные ожидаются положительные температуры, в таких условиях неубранный снег, сосульки на крышах представляют большую опасность», — отметил Локоть. — Администрациям районов и управляющим организациям даём не более двух недель на то, чтобы убрать снег и вывезти его за пределы города».

Согласно официальным данным, в Новосибирске около 195 домов и 40 мест на улично-дорожной сети, которые могут быть подтоплены талыми водами. От снега очищено 3699 кровель многоквартирных домов — 98% от запланированного объёма. Убрано 5740 придомовых территорий (68%).