Уфа, , 08:20 — REGNUM Две женщины и годовалый ребенок пострадали в ДТП с КамАЗом на трассе в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что столкновение встречных автомобилей произошла днем 16 марта на трассе Янаул — Нефтекамск. Автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 42-летняя женщина, на 22-м км этой дороги столкнулся с грузовиком КамАЗ, которым управлял 32-летний мужчина.

Отмечается, что в этом ДТП получили травмы водитель легковушки и ее пассажиры: 29-летняя женщина и годовалая девочка. Их срочно доставили в больницу. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе микроавтобус с пассажирами сбил женщину на остановке.