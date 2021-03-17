Чита, , 08:18 — REGNUM В Забайкальский край из резервного фонда правительства России поступил ещё 41 миллион рублей на приобретение дополнительных лекарств для больных коронавирусом, которые получают врачебную помощь на дому.

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Как пояснил сегодня, 17 марта, вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер, в ноябре 2020 года регион получил на эти цели 40 миллионов рублей.

Напомним, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 16 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 177 человек, причём 76 из них обнаружили за последние сутки.

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