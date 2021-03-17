Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти 16 марта завершились снижением. Баррель нефти марки Brent снизился на 0,40%, до $68,52. Нефтяной рынок находился под давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Это происходит из-за укрепления доллара и медленной вакцинации в Европе на фоне проходящих сейчас дебатов об использовании вакцины AstraZeneca.

Обеспокоенность инвесторов вызвала приостановка применения вакцины от коронавируса производства AstraZeneca в Германии, Франции, Италии и Испании. Медленная вакцинация ставит под сомнение быстрое восстановление спроса на энергоресурсы.

Доллар США дорожает к основным валютам из-за высокой доходности казначейских облигаций. Инвесторы не верят ФРС США, что регулятор сохранит текущую денежно-кредитную политику до 2023 года.

Сегодня, 17 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $68,22 (-0,44%). В центре внимания участников рынка остаётся пресс-конференция главы ФРС США Джерома Пауэлла.

В рамках восходящей коррекции на сегодня ожидается восстановление цены на нефть Brent до $69,20.

Американский институт нефти (API) 16 марта сообщил о снижении запасов нефти в США на 1 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы бензина уменьшились на 0,9 млн баррелей.

Запасы дистиллятов увеличились на 0,9 млн баррелей. Сегодня выйдут официальные данные от минэнерго США. Ожидается рост запасов на 0,4 млн баррелей.

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