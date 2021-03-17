Сантьяго, , 08:17 — REGNUM В настоящее время на территории Чили более 5 млн человек прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 17 марта сообщил чилийский президент Себастьян Пиньера на своей странице в соцсети Twitter.

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«Благодаря общему вкладу и заслугам мы привили 5 млн человек, которые входят в подверженные риску группы. И мы сделали это на 15 дней раньше срока», — написал в своем сообщении Пиньера.

При этом, по данным минздрава Чили, в настоящее время в стране было привито в общей сложности 5 011 517 человек, из которых 2 136 079 чилийцам поставлены обе дозы препарата от COVID-19.

Отметим, по данным американского университет Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в Чили за все время пандемии выявлено 900 782 носителя коронавируса.