Сеул, , 08:21 — REGNUM В Южной Корее продолжат использовать вакцину от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, несмотря на решение ряда стран временно приостановить вакцинацию населения этим препаратом. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба национального агентства по контролю и профилактике заболеваний.

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По информации ведомства, оно не выявило связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и образованием тромбов у некоторых пациентов. Отмечается, что после иммунизации в республике умерли 16 человек, но тромбы в крови были обнаружены только у одного пациента — помещённой ранее в клинику для продолжительного лечения пожилой женщины. В настоящее время по факту этой смерти проводится расследование.

Напомним, что с 26 февраля вакциной AstraZeneca были привиты более 500 тысяч человек. Большая часть из них являются медицинскими работниками и лицами, находящимися в группе риска.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) настаивает, что «ничто не указывает» на то, что вакцина от коронавируса AstraZeneca стала причиной образований тромбов у привитых пациентов в Дании и Италии.

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