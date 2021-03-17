Сеул, , 08:15 — REGNUM В феврале 2021 года численность занятого населения в Южной Корее сократилась на 473 тыс. человек. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, на конец февраля текущего года в стране на рабочих местах трудились 26,36 млн человек.

Известно, что сокращение численности занятого населения наблюдается с марта 2020 года.

Количество работающего населения в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса сократилось на 232 тыс. человек, в сфере оптовой и розничной торговли — на 194 тыс. человек, в сфере бытового обслуживания — на 84 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в сфере здравоохранения, напротив, увеличилось на 91 тыс. человек, в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства — на 33 тыс. человек.

Уровень безработицы в стране вырос на 0,8%, до 4,9%.