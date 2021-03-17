Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Обвинения разведки Соединённых Штатов в адрес России во вмешательстве в выборы США безосновательны. Об этом сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что в докладе не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий.

Как сообщало ИА REGNUM, разведсообщество США обвиняет Россию в попытках повлиять на выборы и способствовать переизбранию Дональда Трампа. Об этом говорится в докладе офиса директора национальной разведки США, опубликованном 16 марта.

По мнению спецслужб США, Россия пыталась помешать избранию Джо Байдена на президентских выборах 2020 года, подрывая доверие к нему и к выборной системе США.

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