Москва, , 08:23 — REGNUM Президент Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ), бывший сотрудник спецслужбы Андрей Першин арестован в Москве. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, пишет 17 марта газета «Коммерсантъ».

Следствие полагает, что Першин пытался получить 24 млн рублей от бизнесмена, которого предупредил о якобы грозящем ему уголовном преследовании. Президент «ФСБ» заверил, что использует свои связи, и бизнесмена оставят в покое.

Предприниматель, компания которого занимается арендой и управлением недвижимостью, заявил об этом в правоохранительные органы. Против Першина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ, он помещён под стражу на два месяца.

ООО ФСБ официально зарегистрировано в 2004 году, в фонде работают бывшие сотрудники силовых структур. На сайте организации говорится, что она в том числе оказывает помощь физическим и юридическим лицам в вопросах экономической, финансовой и физической безопасности.