Пермь, , 08:13 — REGNUM В Перми обсуждались планы по развитию экономических, научно-образовательных и культурных связей региона с Белоруссией. В столице Пермского края с рабочим визитом побывал советник по торгово-экономическим вопросам — руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в городе Екатеринбурге Виталий Войтик, сообщает краевая администрация.

Встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с советником по торгово-экономическим вопросам – руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в городе Екатеринбурге Виталием Войтиком Permkrai.ru

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что Белоруссия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Пермского края. «Мы развиваем экономику региона, поэтому приветствуем укрепление взаимоотношений с зарубежными государствами, — сказал он и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества. — Рассчитываем, что реализация наших планов позволит достичь взаимовыгодных высоких результатов: у нас серьезные перспективы».

Стоит отметить, товарооборот Пермского края с Белоруссией в 2020 году составил порядка 154 млн долларов США, а импорт — более 63 млн долларов.

В свою очередь Виталий Войтик отметил, что для государства, которое он представляет, экономические и культурные связи с Прикамьем также имеют важное значение. «Республика Беларусь взаимодействует с Пермским краем, поставляет сюда сельскохозяйственную и пассажирскую технику. Мы благодарны вам, в том числе за то, что регион поставляет оборудование для наших нефтеперерабатывающих заводов — мы будем все это развивать и укреплять взаимоотношения с регионом в различных сферах», — сказал он.

Заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов обратил внимание на то, что одним из наиболее перспективных направлений для сотрудничества может стать научно-техническая сфера. «Индустрия создания сервисных и промышленных роботов набирает в Пермском крае силу. Кроме того, практически все IT-компании Пермского края очень активно взаимодействуют с белорусскими коллегами. В части переобучения, поиска партнеров и заказчиков на разработки в сфере высоких технологий мы можем быть очень полезны друг другу», — считает он.

Кроме того, Пермский край и Белоруссия могут также найти точки взаимодействия в сельском хозяйстве и роботизации производств.