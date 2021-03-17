Якутск, , 08:16 — REGNUM Президент Российской академии наук Александр Сергеев 16 марта приехал в Якутию — он намерен провести ряд рабочих встреч, участвовать в совещании по вопросам комплексного освоения арктических территорий, пленарной дискуссии по развитию геостратегических территорий России. Также планируется вылет в Тикси с посещением полярной геокосмофизической обсерватории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Глава Якутии Айсен Николаев обсудил с Александром Сергеевым вопросы развития фундаментальной науки. Речь шла и об участии научного сообщества в геологических исследованиях.

«Научное общество ждало вашего приезда. Мы уверены, что это даст хороший импульс для развития научных организаций и в целом науки», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по науке и образованию, став его председателем.

Заместителями председателя Совета назначены Александр Сергеев и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.