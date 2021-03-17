Иркутск, , 08:09 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2012 человек, причём, семеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 17 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 59 297 человек (+186 за сутки). Госпитализированы 1481 пациенто (-26 за сутки).

Выздоровели 56 958 пациентов (+218 за сутки). Ещё 250 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+2 за сутки).

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