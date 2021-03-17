Рейкьявик, , 08:09 — REGNUM Иностранные граждане, сделавшие прививку от коронавирусной инфекции любой из вакцин, разрешенной на территории ЕС, получили право свободного въезда в Исландию. Об этом 16 марта сообщило на своем сайте исландское министерство здравоохранения.

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Ранее эта категория лиц была обязана по прибытию в республику соблюдать специальные ограничительные меры, включая прохождение карантина и сдачу тестов на коронавирус. При этом указанные требования не распространялись на граждан стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Кроме того, в сообщении говорится, что свободный въезд в Исландию будет гарантирован и тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией и предоставит «убедительные доказательства» о вылеченном COVID-19.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что 17 марта планируется представить проект «паспортов вакцинации» ЕС, которые получат название «зеленый электронный пропуск».

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